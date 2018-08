Plädoyers im Kandel-Prozess erwartet

Landau (dpa) - Im Prozess um die tödliche Messerattacke auf die 15-jährige Mia im rheinland-pfälzischen Kandel sollen heute die Plädoyers gehalten werden. Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung haben nach elf Verhandlungstagen die Gelegenheit, das Geschehen aus ihrer Sicht in einem Schlussvortrag darzulegen. Das Urteil könnte nach Einschätzung des Landgerichts in Landau am 3. September gesprochen werden. Der mutmaßlich aus Afghanistan stammende Flüchtling war der Ex-Freund von Mia. Er soll das Mädchen am 27. Dezember 2017 in einem Drogeriemarkt in Kandel erstochen haben.