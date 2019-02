Parlament stimmt über Brexit-Schritte ab

London (dpa) - Vor der Parlamentsabstimmung über weitere Schritte beim Brexit hat die britische Premierministerin Theresa May eindringlich an die Verantwortung der Abgeordneten appelliert. «Das Parlament sollte seine Pflicht erfüllen, damit unser Land vorankommen kann», schrieb May in der «Daily Mail». Sie stehe kurz davor, Zugeständnisse aus Brüssel zu erhalten. Das Unterhaus stimmt nach einer Debatte heute Abend über die weiteren Schritte beim EU-Austritt ab. May muss trotz Zugeständnissen mit Niederlagen rechnen.