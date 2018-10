Pariser Obdachlose dürfen in Rathäusern übernachten

Paris (dpa) - Obdachlose sollen in diesem Winter in Pariser Rathäusern übernachten dürfen und dort Schutz vor Kälte und Lebensmittel bekommen. Das kündigte die Bürgermeisterin der französischen Hauptstadt an. Ende November sollen in zwei prunkvollen Sälen des Pariser Hôtel de Ville Übernachtungsmöglichkeiten für bis zu 100 obdachlose Frauen eröffnet werden. Auch mehrere Rathäuser der Stadtviertel wollen ihre Türen für Obdachlose öffnen. Für diesen Winter fehlten noch rund 3000 Unterkünfte für Wohnungslose.