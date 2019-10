Paris: Demo gegen Gesetzesreform zu künstlicher Befruchtung

Paris (dpa) - Zehntausende Menschen haben Medienberichten zufolge in Frankreich an einer Demonstration gegen eine geplante Reform des Gesetzes zur künstlichen Befruchtung teilgenommen. Für die Demonstration versammelten sich rund 74 500 Menschen in Paris, berichtet der Nachrichtensender Franceinfo. Die Organisatoren selbst sprachen von einer weitaus höheren Teilnehmerzahl von 600 000. Das Bündnis demonstriert gegen eine Gesetzesnovelle, durch die auch lesbischen Paaren und unverheirateten Frauen eine künstliche Befruchtung in Frankreich erlaubt werden würde.