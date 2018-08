Orban und Salvini wollen Allianz der Migrations-Gegner

Mailand (dpa) - Italiens Innenminister Matteo Salvini und Ungarns Regierungschef Viktor Orban wollen in der EU eine Allianz der Migrations-Gegner schmieden. Das sagte der Chef der fremdenfeindlichen Lega in einer Pressekonferenz mit Orban in Mailand. Orban und Salvini verfolgen einen ähnlichen Kurs: Nationale Interessen haben für beide Priorität, sie sind in ihrer EU-Kritik vereint und wollen die Migration nach Europa stoppen. Ungarn verfolgt seit Jahren eine fremdenfeindliche Politik.