Olympia: Pechstein greift nach zehnter Medaille

Pyeongchang (dpa) - Claudia Pechstein greift bei den Winterspielen in Pyeongchang heute nach ihrer zehnten Olympia-Medaille. Ab 12.00 Uhr MEZ wird es für die 45 Jahre alte Berlinerin auf ihrer Paradestrecke über 5000 Meter ernst. «Ich will eine Medaille. Aber ich muss mir in meinem Alter gar nichts mehr beweisen», sagte Pechstein, die in Südkorea als erste Frau ihre siebten Spiele erlebt. Weniger gut sind die deutschen Medaillen-Aussichten in den alpinen Wettbewerben. Beispielsweise im Slalom der Frauen mit Topfavoritin Mikaela Shiffrin aus den USA sind die deutschen Starter wohl ohne Chance.