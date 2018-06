Oktoberfest: Wiesn-Maß erstmals über 11 Euro

München (dpa) - Die Maß Bier auf dem Münchner Oktoberfest wird dieses Jahr in manchen Zelten erstmals mehr als 11 Euro kosten. Der Preis für die Maß liege zwischen 10,70 Euro und 11,50 Euro, teilte die Stadt München mit. Das sind durchschnittlich 3,57 Prozent mehr als im Vorjahr. Hauptgrund: die höhere Umsatzpacht, die die Wirte an die Stadt zahlen müssen. Sie steige im Vergleich zum Vorjahr sogar um 53 Prozent und ist der Hauptkostenfaktor, so Wirtesprecher Peter Inselkammer. Die Umsatzpacht war im letzten Jahr eingeführt worden, um die erhöhten Sicherheitskosten wegen der Terrorgefahr zu decken.