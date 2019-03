Ölteppich in der Biskaya nach Untergang von Containerschiff

Brest (dpa) - Frankreichs Westküste wird von einer Ölverschmutzung bedroht. Nach dem Untergang des Containerschiffs «Grande America» vor der französischen Atlantikküste hat sich ein kilometerlanger Ölteppich gebildet. Ein Spezialschiff werde am Morgen erwartet, teilte die zuständige Meerespräfektur in Brest mit. Der Ölteppich sei etwa zehn Kilometer lang und etwas einen Kilometer breit, berichtete die Präfektur. Die See sei sehr bewegt, Wellen erreichten eine Höhe von bis zu sechs Metern.