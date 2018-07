Obama eröffnet Ausbildungszentrum in Kenia

Kogelo (dpa) - Bei einem zweitägigen Besuch in Kenia, dem Heimatland seines Vaters, nimmt der frühere US-Präsident Barack Obama heute an der Eröffnung eines Ausbildungszentrums teil. Das Zentrum wird von der Organisation Sauti Kuu von Obamas Halbschwester Auma Obama organisiert. Es befindet sich im Westen Kenias in Alego, einem Teil des Dorfes Kogelo, dem Heimatdorf von Obamas Vater.