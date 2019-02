Nullnummer bei Liverpool: Reife Bayern-Leistung

Liverpool (dpa) - Der FC Bayern München hat gute Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale der Champions League. Beim FC Liverpool kam der deutsche Fußball-Rekordmeister am Abend zu einem 0:0. Im Rückspiel am 13. März reicht den Münchnern nun ein Sieg mit einem Tor Vorsprung gegen das in dieser Saison in der Königsklasse auswärts sieglose Team von Trainer Jürgen Klopp. Fehlen wird dann allerdings Verteidiger Joshua Kimmich, der an der Anfield Road die zweite Gelbe Karte im Wettbewerb sah.