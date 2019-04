Nordkoreas Machthaber zu Gipfel in Wladiwostok eingetroffen

Wladiwostok (dpa) - Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist bei seinem ersten Staatsbesuch in Russland in der Hafenstadt Wladiwostok angekommen. Dort will er sich mit Kremlchef Wladimir Putin treffen. Nach Angaben des russischen Staatsfernsehens sagte Kim, er wolle bei dem Gipfel mit dem russischen Präsidenten über das nordkoreanische Atomprogramm sprechen. Es wird Kims erstes Treffen mit Putin überhaupt. Am Morgen war er zunächst am Grenzpunkt Chassan mit Blumen und nach russischer Tradition mit Salz und Brot empfangen worden.