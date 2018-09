Nia Franklin aus New York ist die neue Miss America

New Jersey (dpa) - Die Kunststudentin Nia Imani Franklin ist zur Miss America 2019 gekürt worden. Bei der Preisverleihung in Atlantic City bekam die 25-Jährige die Krone von Cara Mund, Miss America 2018, überreicht. Nia Franklin erhielt sie ein Stipendium in Höhe von 50 000 US-Dollar. Erstmals in der 98-jährigen Geschichte des Wettbewerbs fiel die Kategorie «Badeanzug» weg. Stattdessen mussten die 51 Kandidatinnen Fragen ihrer Konkurrentinnen beantworten. Hintergrund hierfür ist die aktuelle #MeToo-Debatte.