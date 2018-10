Anzeige

Athen (dpa) - Griechenland ist am frühen Morgen von einem Erdbeben mittlerer Stärke erschüttert worden. Das Zentrum des Bebens der Stärke 5,3 lag nach Angaben des Geoforschungszentrums in Potsdam südwestlich der Insel Zakynthos. Über eventuelle Opfer oder Schäden lagen zunächst keine Angaben vor .Erst in der vergangenen Woche hatte ein Erdstoß der Stärke 6,4 bei der Insel Zakynthos die Menschen in Angst und Schrecken versetzt.