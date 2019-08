Neue Proteste in Hongkong trotz Drohungen aus Peking

Hongkong (dpa) - Trotz offener Drohungen aus Peking mit militärischer Gewalt ist es in Hongkong zu neuen Protesten gekommen. In der ehemaligen britischen Kolonie, die als Sonderverwaltungszone zu China gehört, gingen nach Schätzungen wieder mehr als 25 000 Menschen friedlich für Freiheit und Demokratie auf die Straße. Am Wochenende ist eine Vielzahl von größeren Demonstrationen geplant. Befürchtet wird, dass es wieder zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei kommt.