Neue Krawalle erwartet - massives Polizeiaufgebot

Paris (dpa) - Frankreich rüstet sich mit einem massiven Aufgebot an Sicherheitskräften gegen Gewalt und neue Ausschreitungen. Für Samstag würden rund 89 000 Polizisten und andere Ordnungskräfte mobilisiert, davon 8000 in Paris, sagte Premierminister Édouard Philippe im TV-Sender TF1. Am Samstag soll es wieder Demonstrationen der «Gelben Westen» geben. Und der Protest im Land weitet sich auf immer weitere gesellschaftliche Gruppen aus. Am vergangenen Wochenende hatten sich Demonstranten in Paris bei Protesten der «Gelben Westen» Straßenschlachten mit der Polizei geliefert.