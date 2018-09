Neue 100- und 200-Euro-Scheine ab Ende Mai 2019 im Umlauf

Frankfurt/Main (dpa) - Verbraucher müssen sich im Frühjahr 2019 an neue 100- und 200-Euro-Scheine gewöhnen. Vom 28. Mai an werden die Banknoten in Umlauf gebracht, twitterte die Europäische Zentralbank. Am Nachmittag sollen die neu gestalteten Scheine in der EZB-Zentrale der Öffentlichkeit präsentiert werden. Neue Sicherheitsmerkmale sollen Geldfälschern das Handwerk erschweren. Fünfer, Zehner, Zwanziger und Fünfziger sind schon in überarbeiteter Version im Umlauf. Der 500-Euro-Schein wird vorerst nicht mehr produziert.