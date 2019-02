Netflix kündigt zwei neue Serien aus Deutschland an

Berlin (dpa) - Netflix plant zwei neue Serien aus Deutschland. «Unorthodox» lehnt sich an den gleichnamigem Bestseller der Schriftstellerin Deborah Feldman an. Die Serie erzählt die Geschichte einer jungen ultraorthodoxen Jüdin, die einer arrangierten Ehe in New York entflieht und sich zu einer Reise zu sich selbst aufmacht. In der deutschen Thrillerserie «Biohackers» entdeckt die Medizinstudentin Mia, dass in ihrer Uni-Stadt hochentwickelte Biohacking-Technologie genutzt wird, die bald in falsche Hände gelangt.