Nationalmannschaft tritt beim Erzivalen Niederlande an

Amsterdam (dpa) - Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht am Abend ein wegweisendes Länderspiel in der Nations League auf dem Programm. Mit einem Erfolg in Amsterdam gegen den Erzrivalen Niederlande würde das Team von Bundestrainer Joachim Löw in der Gruppe 1 nach Punkten mit Weltmeister Frankreich gleichziehen. Bei einer Niederlage würde Deutschland hinter die Holländer auf den letzten Platz der Dreiergruppe zurückfallen. Der würde am Ende den Abstieg in die zweite Liga der neuen Nationenliga bedeuten.