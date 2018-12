Nahles kommt zum Juso-Bundeskongress

Düsseldorf (dpa) - Zum Abschluss des Juso-Bundeskongresses kommt heute die SPD-Spitze nach Düsseldorf. Zunächst wird Parteichefin Andrea Nahles zum SPD-Nachwuchs sprechen, anschließend Generalsekretär Lars Klingbeil. Juso-Chef Kevin Kühnert hatte am Freitag für seine Organisation ein maßgebliches Mitspracherecht in der krisengeschüttelten Partei und in Europa beansprucht. Die Jusos haben durchgesetzt, dass zwei ihrer Mitglieder auf vordere Plätze der SPD-Europawahlliste gesetzt wurden.