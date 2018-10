Nächster Abschiebeflug nach Kabul steht bevor

Kabul (dpa) - Trotz der sich weiter verschlechternden Sicherheitslage in Afghanistan sollen am Dienstag erneut abgelehnte Asylbewerber aus Deutschland nach Kabul abgeschoben werden. Der Flug solle am Dienstagabend in Deutschland starten, eine Ankunft in Kabul werde Mittwochmorgen erwartet, bestätigte das Flüchtlingsministerium in Kabul. Laut Bayerischem Flüchtlingsrat gebe es Hinweise, dass der Flug vom Flughafen München startet. Seit Dezember 2106 wurden fast 370 Männer in 16 Sammelabschiebungen nach Afghanistan zurückgebracht.