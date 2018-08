Nächste Medaille bei Bahnrad-EM sicher: Brennauer im Finale

Glasgow (dpa) - Lisa Brennauer hat bei den Bahnrad-Europameisterschaften in Glasgow die Qualifikation in der 3000-Meter-Einerverfolgung gewonnen und fährt am Abend im Sir-Chris-Hoy-Velodrome um die Goldmedaille. In 3:28,152 Minuten verbesserte die 30-Jährige aus Durach ihren eigenen deutschen Rekord um mehr als vier Sekunden. Im Finale trifft Brennauer auf die Britin Katie Archibald und hat EM-Silber schon sicher. Am Freitag hatten die deutschen Bahnradfahrer bereis dreimal Bronze in Glasgow geholt.