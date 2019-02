Nach Razzia: Österreich zieht Langlauf-Staffel zurück

Seefeld (dpa) - Österreich wird in der Männer-Staffel bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld am Freitag nicht vertreten sein. Der gastgebende Skiverband verzichtet nach den Festnahmen von zwei Athleten wegen Blutdopingverdachts auf eine Teilnahme. Der ÖSV verfügt in Seefeld nur noch über drei erfahrene Langläufer sowie zwei in der Staffel wohl überforderte Nachwuchsathleten. Im Zuge einer Doping-Razzia im WM-Ort Seefeld hatte das österreichische Bundeskriminalamt fünf Langläufer und zwei weitere Personen festgenommen.