Nach Mini-Plus am Freitag Verlustwoche für Dax

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat nach einem durchwachsenen Kursverlauf ein moderates Plus geschafft. Zum Schluss notierte der wichtigste deutsche Aktienindex 0,49 Prozent im Plus bei 11 192,69 Punkten. Auf Wochensicht steht für den Dax indes ein Minus von 1,31 Prozent zu Buche - es ist die zweite Verlustwoche in Folge. Der Eurokurs sank am Freitag auf 1,1335 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1352 festgesetzt.