Nach Merkels angekündigtem Rückzug Rennen um Nachfolge

Berlin (dpa) - Nach Angela Merkels angekündigtem Rückzug vom CDU-Vorsitz läuft das Rennen um die Nachfolge. Beim CDU-Parteitag Anfang Dezember soll diese geregelt werden: Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Jens Spahn kündigten laut Merkel ihre Kandidatur an. Nach dpa-Informationen will auch der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz antreten. Merz und Spahn sind Vertreter des besonders konservativen Flügels der CDU, was die Zusammenarbeit mit der SPD erschweren könnte. Kramp-Karrenbauer dagegen gilt als Vertraute Merkels.