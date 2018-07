Nach Hochwasser und Hitzewelle: Taifun bedroht Japan

Tokio (dpa) - Der Wirbelsturm «Jongdari» bewegt sich auf Japan zu. Meteorologen erwarten, dass der Taifun am Wochenende auf Land treffen könnte. «Jongdari» wird zwar eine lang erwartetet Abkühlung bringen, es drohen aber neue Starkregenfälle und Überschwemmungen. Seit Wochen stöhnen die Japaner über eine Rekord-Hitzewelle. Am Montag waren die Temperaturen in der Stadt Kumagaya auf 41,1 Grad gestiegen - der höchste jemals in Japan gemessene Wert. Etwa Hundert Menschen starben bislang an den Folgen der Hitze. Vorher waren bei heftigen Überschwemmungen mehr als 220 Menschen ums Leben gekommen.