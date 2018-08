Nach gewaltsamem Tod in Chemnitz: Hunderte ziehen durch City

Chemnitz (dpa) - In Chemnitz sind nach einem tödlichen Streit spontan Hunderte Menschen durch die Innenstadt gezogen. Wie die «Bild» berichtete, sind unter den Demonstranten «gewaltbereite Rechte» gewesen, die gegen Ausländerkriminalität protestierten und Sprüche wie «Wir sind das Volk» skandierten. Der Mitteldeutsche Rundfunk berichtete von Rangeleien. Videos in sozialen Medien zeigten Übergriffe auf Migranten. Hintergrund ist der Tod eines 35-jährigen Deutschen nach einem Streit zwischen Menschen mehrerer Nationalitäten in der Nacht zum Sonntag nach dem Chemnitzer Stadtfest.