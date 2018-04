Mutter und Kind in Hamburg erstochen - Vater festgenommen

Hamburg (dpa) - Bei einem Messerangriff in der Hamburger Innenstadt sind ein Kind erstochen und seine Mutter getötet worden. Der Ex-Mann der Frau sei festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Er sei der Vater des Kindes. Die Tat geschah im Bereich des Bahnhofs Jungfernstieg. Zu Geschlecht und Alter des Kindes machte ein Polizeisprecher zunächst keine Angaben. Das Kind starb noch am Tatort. Zum Motiv der Tat gab es zunächst keine Angaben. Der Bereich am Jungfernstieg wurde weiträumig abgesperrt. Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen.