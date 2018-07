Mutmaßlicher Messerangreifer in U-Haft

Lübeck (dpa) - Der mutmaßliche Messerangreifer von Lübeck sitzt seit heute in Untersuchungshaft. Ein Haftrichter am Lübecker Amtsgericht erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den 34-Jährigen - unter anderem wegen versuchten Mordes. Der Mann, ein Deutscher iranischer Herkunft, schweigt nach Justizangaben weiterhin zu seinem Motiv. Er soll gestern in einem Linienbus in Lübeck zehn Menschen zum Teil schwer verletzt haben. Zunächst habe der Mann in dem Bus einen Rucksack angezündet und anschließend mit einem Messer wahllos um sich gestochen haben.