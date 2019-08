Möglicherweise entscheidende USA-Taliban-Gesprächsrunde

Kabul (dpa) - Im Golfemirat Katar hat eine möglicherweise entscheidende Runde der Gespräche der USA mit den Taliban über Wege zu Frieden in Afghanistan begonnen. Laut Taliban-Sprecher Sohail Schahin starteten die Gespräche in Doha am Vormittag. Beide Seiten zeigten sich in den vergangenen Tagen optimistisch, ein Abkommen zu erzielen. «Die Taliban signalisieren, dass sie eine Vereinbarung abschließen möchten. Wir sind bereit für ein gutes Abkommen», schrieb der US-Chefunterhändler Zalmay Khalilzad auf Twitter.