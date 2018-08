Ministerpräsident Kretschmer in Chemnitz

Chemnitz (dpa) - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer will heute mit Bürgern in Chemnitz diskutieren - vier Tage nach dem gewaltsamen Tod eines 35-Jährigen und anschließenden Demonstrationen mit Übergriffen auf Ausländer. Gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig wolle sich Kretschmer im Stadion mit den Menschen über eine Vielzahl von Themen austauschen, hieß es vorab. Es wird erwartet, dass auch die Tötung des Deutschen zur Sprache kommt. Er war am Sonntag erstochen worden. Tatverdächtig sind ein 22-jähriger Iraker und ein 23 Jahre alter Syrer.