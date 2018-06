Michael Jacksons Vater Joe gestorben

Los Angeles (dpa) - Der Vater des weltberühmten «King of Pop» Michael Jackson und Manager von dessen erster Band Jackson 5 ist tot. Die Nachlassverwalter des Michael Jackson Estate bestätigten den Tod von Joseph Jackson, der 89 Jahre alt wurde. Medienberichten zufolge starb er im Kreis seiner Familie in der Nacht zum Mittwoch in einem Krankenhaus in Los Angeles. Demnach hatte er zuletzt an einer Krebserkrankung gelitten, nach drei Herzinfarkten im Jahr 2015 wurde ihm ein Herzschrittmacher eingesetzt.