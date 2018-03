Meryl Streep will nicht für Weinsteins Verteidigung herhalten

Los Angeles (dpa) - US-Starschauspielerin Meryl Streep will nicht für die juristische Verteidigung von Ex-Filmproduzent Harvey Weinstein herhalten. Ihre Aussage, dass Weinstein sie immer respektvoll behandelt habe, könne nicht als Beweis für seine Unschuld herangezogen werden - das sei «erbärmlich und ausbeuterisch». So heißt es in einer Stellungnahme, die Streeps Management laut US-Medien verbreitete. Für Straftaten an Frauen sei der Filmproduzent selbst verantwortlich. «Und wenn es noch ein bisschen Gerechtigkeit im System gibt, wird er dafür bezahlen.»