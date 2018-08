Merkel startet zu dreitägigem Afrikabesuch

Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel beginnt heute ihre dreitägige Westafrika-Reise. Im Mittelpunkt ihrer Gespräche im Senegal, in Ghana und Nigeria stehen Bemühungen im Kampf gegen illegale Migration. Merkel hat angekündigt, bei der Reise gehe es auch um die wirtschaftlichen Perspektiven der drei Länder. So müssten mehr Arbeitsplätze vor allem für die Jugend geschaffen werden, um so die Fluchtursachen zu bekämpfen. Alle drei Länder sind Herkunftsländer von Migranten mit Ziel Europa. Die Kanzlerin wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Erste Station ist Senegal.