Merkel mahnt Russland und Ukraine zu Mäßigung

Moskau (dpa) - In dem eskalierenden Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hat Kanzlerin Angela Merkel zu Mäßigung aufgerufen. Merkel telefonierte am späten Abend mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, nachdem sie vorher mit dem ukrainischen Staatschef Petro Poroschenko gesprochen hatte. «Die Bundeskanzlerin betonte die Notwendigkeit von Deeskalation und Dialog», sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Die russische Küstenwache hatte Patrouillenboote der ukrainischen Marine die Durchfahrt in der Meerenge von Kertsch verweigert. Poroschenko führte das Kriegsrecht ein.