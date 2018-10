Merkel kündigt Ausstieg aus Bundestag nach Legislatur an

Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel will nach Informationen der dpa nach dem Ende der laufenden Legislaturperiode nicht erneut für den Bundestag kandidieren. Das habe Merkel gesagt, nachdem sie der Führungsspitze der CDU erklärt hatte, nicht wieder für den Parteivorsitz zu kandidieren. Damit wäre auch eine weitere Kanzlerschaft Merkels ausgeschlossen. Die Nachfolge an der Parteispitze könnte auf dem CDU-Parteitag im Dezember geregelt werden. Sie wolle auch in Brüssel etwa in der EU keine Ämter übernehmen, sagte Merkel.