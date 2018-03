Merkel kritisiert Trumps Ankündigung von Strafzöllen

Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte kritisiert. Die Bundesregierung lehne solche Zölle ab, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Das Problem der weltweiten Überkapazitäten in diesen Bereichen lasse sich so nicht lösen. Man stehe hinter der EU-Kommission, die bereits Vergeltungsmaßnahmen angekündigt hat. Ein «Handelskrieg» könne «in überhaupt niemandes Interesse sein», betonte Seibert, auch nicht in dem der USA.