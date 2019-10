Merkel fordert Bekenntnis zur Eigenverantwortung

Kiel (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Tag der Deutschen Einheit zu mehr Zusammenhalt, gegenseitigem Verständnis und zur Übernahme von Eigenverantwortung aufgerufen. Beim zentralen Festakt in Kiel warnte Merkel davor, ähnlich wie zu DDR-Zeiten «die Ursache für Schwierigkeiten und Widrigkeiten vor allem und zuerst beim Staat und den sogenannten Eliten» zu suchen. Ein solches Denken sei in ganz Deutschland zu beobachten. Knapp 30 Jahre nach dem Mauerfall betonte Merkel unterschiedliche Wendeerfahrungen in Ost und West.