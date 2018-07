Merkel besucht Milchviehbetrieb in Schleswig-Holstein

Nienborstel (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel will mit einem Besuch der Milchbäuerin Ursula Trede in Schleswig-Holstein ein weiteres Wahlkampfversprechen einlösen. Die Stippvisite in dem Traditionsbetrieb im Kreis Rendsburg-Eckernförde heute geht zurück auf die ARD-«Wahlarena» vor der Bundestagswahl 2017. Trede hatte die Regierungschefin damals in Lübeck mit dem niedrigen Milchpreis konfrontiert und eingeladen. Die Landwirtin hat angekündigt, Merkel «andere Blickwinkel» als die von manchen Verbandsvertretern ermöglichen zu wollen.