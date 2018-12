Mensch verbrennt an Heiligabend in Seniorenwohnung

Aachen (dpa) - Am Heiligabend ist ein Mensch in einer Seniorenwohnung in Aachen verbrannt. Die Dachstuhlwohnung eines Mehrfamilienhauses brannte vollständig aus, wie die Polizei mitteilte. Ob es sich bei der verkohlten Leiche um einen Mann oder eine Frau handelt, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Die Brandursache ist noch unklar.