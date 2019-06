Meister Bayern eröffnet Bundesligasaison gegen Hertha BSC

Frankfurt/Main (dpa) - Rekordmeister Bayern München eröffnet die neue Saison in der Fußball-Bundesliga gegen Hertha BSC. Der Titelverteidiger genießt am 16. August Heimrecht. Die Partie gegen die Berliner wird live im ZDF und im Eurosport Player gezeigt. Zum Auftakt der 2. Bundesliga kommt es zum Duell der Bundesliga-Absteiger. Der VfB Stuttgart empfängt bereits am 26. Juli Hannover 96.