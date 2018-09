Mehrheit sieht Seehofer als Gewinner im Maaßen-Streit

München (dpa) - Die Beförderung von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen zum Staatssekretär empfinden einer Umfrage zufolge viele als Sieg für Bundesinnenminister Horst Seehofer. In einer von Focus Online in Auftrag gegebenen Civey-Umfrage gaben fast 54 Prozent der Befragten an, dass sich der CSU-Chef in dem Koalitionsstreit am stärksten durchgesetzt hat. Nur 15,5 Prozent betrachten SPD-Chefin Andrea Nahles als Gewinnerin. Noch schlechter kommt Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Umfrage weg: Nur sieben Prozent finden, dass sie sich in der Debatte am meisten durchgesetzt hat.