Mehrheit der Deutschen will Zeitumstellung abschaffen

Berlin (dpa) - Eine große Mehrheit der Deutschen will die Abschaffung der Zeitumstellung. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage im Auftrag der Krankenkasse DAK, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Demnach sind 80 Prozent der Befragten der Meinung, dass das Drehen an den Uhren überflüssig ist und abgeschafft werden sollte. Mehr als jeder Vierte berichtet von gesundheitlichen Problemen bei der Umstellung auf Winterzeit. In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden die Uhren wieder um eine Stunde zurückgestellt.