Mehr Badetote in Deutschland als im Vorjahr

Scharbeutz (dpa) - In Deutschland sind in den ersten sieben Monaten diesen Jahres 279 Menschen ertrunken. Das waren 37 mehr als im Vorjahreszeitraum. Die meisten Menschen seien an ungesicherten Badestellen im Binnenland ertrunken, heißt es von der DLRG. Deutlich abgenommen hat die Zahl der tödlichen Unfälle an den Küsten. Häufig ereigneten sich Badeunfälle wegen Leichtsinn. Aber auch Eltern, die sich in Wassernähe mehr mit ihrem Handy beschäftigen als auf ihre Kinder zu achten, bereiteten der DLRG Sorgen.