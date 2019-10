Medien: Verdächtiger verschanzt sich in französischem Museum

Saint-Raphaël (dpa) - In einem südfranzösischen Museum hat sich laut Medienberichten mindestens ein Verdächtiger verschanzt. Es werde eine Spezialeinheit erwartet, die üblicherweise in Krisensituationen eingesetzt wird, berichtete der Sender Franceinfo. Die Polizei bestätigte einen Einsatz in der Riviera-Gemeinde Saint-Raphaël im Département Var und forderte Bürger auf, die Umgebung zu meiden. Franceinfo zufolge wurden vor Ort Inschriften in arabischer Sprache entdeckt. Ein Spruch soll lauten: «Das Museum wird eine Hölle werden».