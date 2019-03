May warnt Parlament: Brexit kann verloren gehen

London (dpa) - Die britische Premierministerin Theresa May hat das Parlament in London eindringlich dazu aufgerufen, für das nachgebesserte Brexit-Abkommen zu stimmen. «Wenn dieser Deal nicht angenommen wird, kann es sein, dass der Brexit verloren geht», warnte die Regierungschefin am Nachmittag die Abgeordneten. «Ich bin sicher, dass wir die bestmöglichen Änderungen erreicht haben.» Am Abend sollte das Unterhaus über das Vertragswerk abstimmen.