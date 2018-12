May: Brauchen noch mehr Zusicherungen von der EU

Brüssel (dpa) - Die britische Premierministerin Theresa May erwartet nach dem EU-Gipfel in Brüssel weitere Zusicherungen der Europäischen Union zum Brexit. «Weitere Klarstellungen sind tatsächlich möglich», sagte May in Brüssel. Sie widersprach Berichten, wonach die EU dies ausgeschlossen habe. Sie werde in den nächsten Tagen mit ihren EU-Kollegen weitere Gespräche darüber führen. May bewertete den Gipfelbeschluss der 27 bleibenden Länder zu den umstrittenen Sonderregeln zur Vermeidung einer festen Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland als positiv aber ausbaufähig.