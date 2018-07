May beruft nach Johnsons Rücktritt neuen Außenminister

London (dpa) - Knapp neun Monate vor dem EU-Austritt steht die Regierung in London vor einem Scherbenhaufen. Wenige Stunden nach dem Brexit-Minister trat auch Außenminister Boris Johnson zurück. Einen Nachfolger präsentierte Premierministerin Theresa May umgehend: Sie berief den bisherigen Gesundheitsminister Jeremy Hunt. Dessen Ressort übernimmt Matt Hancock, bisher Minister für Kultur und Medien. Zum neuen Kulturminister ernannte May den bisherigen Generalstaatsanwalt für England und Wales, Jeremy Wright.