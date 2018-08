Massenschlägerei im Regionalzug mit zwei Verletzten

Schallstadt (dpa) - In einem Regionalzug von Freiburg nach Basel sind zahlreiche Menschen aufeinander losgegangen. An der Auseinandersetzung seien Zeugen zufolge bis zu 20 Menschen beteiligt gewesen, teilte die Bundespolizei mit. Bei der Schlägerei in der Nacht zum Sonntag wurden demnach zwei Männer leicht verletzt. Bereits kurz nach der Abfahrt des Zuges in Freiburg waren den Angaben zufolge zwei Gruppen in Streit geraten. Weitere Personen hätten dann für die eine oder andere Seite Partei ergriffen.