Mann stirbt bei Sturz in Getreidesilo

Rosdorf (dpa) - Beim Sturz in ein Getreidesilo ist ein 54-jähriger Mann in Niedersachsen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mitarbeiter eines agrargenossenschaftlichen Betriebs in Rosdorf bei Göttingen nach ersten Erkenntnissen während der Arbeit in das Silo gestürzt. Es handele sich offensichtlich um einen Unfall, sagte eine Polizeisprecherin. Es gebe keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden. Wie der Mann dort hineinfallen konnte, ist noch unklar. Die Polizei vermutet, dass der Mann in dem Getreide versunken und dann erstickt war.