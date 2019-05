Macron lädt zu «Christchurch-Gipfel»

Paris (dpa) - Zwei Monate nach dem Anschlag in Neuseeland wollen Premierministerin Jacinda Ardern und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron heute in Paris eine Initiative starten, um Internet-Übertragungen von Terrorangriffen zu unterbinden. Zum «Christchurch-Gipfel» sind mehrere Staats- und Regierungschefs eingeladen. Mitte März hatte ein australischer Rechtsextremist zwei Moscheen in der Stadt Christchurch angegriffen und 51 Menschen getötet. Der mutmaßliche Attentäter übertrug seine Tat mit einer Helmkamera über Facebook zu großen Teilen live ins Internet.